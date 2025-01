Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer bringt Radler zu Fall

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der K13 von KL-Siegelbach in Richtung Rodenbach unterwegs war. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelfarbenen (vermutlich schwarzen) Kombi gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Der Unbekannte überholte in einem Kurvenbereich einen Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Allerdings hielt er nicht genügend Seitenabstand und hupte auch, als er an dem Radler vorbeizog. Der 25-jährige Biker erschrak dadurch und zog sein Fahrrad nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle. Die Folge: Der Radfahrer fuhr die angrenzende Böschung hinunter und stürzte in ein Gebüsch. Dabei zog er sich eine schmerzhafte Rippenprellung zu. Der unbekannte Autofahrer setzte unterdessen seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den Radler zu kümmern.

Der 25-Jährige meldete den Unfall erst am Mittwoch der Polizei. Zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers konnte er aber aufgrund der noch herrschenden Dunkelheit zur Unfallzeit keine näheren Angaben machen. Zeugen, denen der dunkle Kombi am Dienstagmorgen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

