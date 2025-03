Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

73-Jähriger leicht verletzt

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (13.03.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Toyota-Fahrer aus Friedewald die L 3171 von Unterweisenborn kommend in Richtung Hohenroda. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Der 39-Jährige beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda kam. Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

9.500 Euro Sachschaden

Bebra. Am Donnerstag (13.03.), gegen 07.50 Uhr, befuhr ein Erfurter mit einem VW-Transporter die Max-Planck-Straße aus Richtung B 83 kommend in Richtung Ernst-Abbe-Straße. Ein Ford-Transit-Fahrer aus Alheim befuhr ebenfalls die Max-Planck-Straße aus Richtung Ernst-Abbe-Straße in Richtung B 83. Als der Erfurter auf das Gelände einer Firma fahren wollte kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrer aus Alheim. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 9.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rotenburg an der Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Im Tatzeitraum von Montag (17.02.), 19 Uhr, bis zum Sonntag (23.02.), 14 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Stadtgebiet von Lauterbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der Unfallort kann nicht genau bestimmt werden, da das Fahrzeug in diesem Zeitraum auf mehreren Parkplätzen von Supermärkten stand und der Schaden erst im Nachgang festgestellt wurde. Bei dem Unfall wurde das linke Fahrzeugheck einer braunen Mercedes A-Klasse beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell