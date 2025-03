Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Brände im Kurpark in Bad Salzschlirf - Tatverdächtige ermittelt

Fulda (ots)

Bad Salzschlirf. Am 26. Januar brannte es gegen 18.30 Uhr im Kurpark in einem Pavillon und kurze Zeit später nur wenige Meter entfernt in einer öffentlichen Toilette. Zunächst Unbekannte hatten unter anderem Toilettenpapier entzündet. In beiden Fällen gelang es der Feuerwehr die Flammen frühzeitig zu löschen, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten.

Die Kriminalpolizei Fulda hat in der Folge die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ergab sich ein Tatverdacht gegen drei Personen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren, der in der Folge erhärtet werden konnte.

Bei dem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda vom Amtsgericht Fulda erlassenen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume der 13- und 14-jährigen weiblichen Tatverdächtigen in Bad Salzschlirf beschlagnahmten die Ermittler am vergangenen Freitag (07.03.) verschiedene Beweismittel. Der 15-jährige männliche Tatverdächtige befindet sich aufgrund eines schweren Diebstahls bereits seit Ende Februar in Untersuchungshaft.

Die zwei strafmündigen Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der Brandstiftung verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Miriam Hagemann,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2713

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1051

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell