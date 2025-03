Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeiliche Einsätze aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse

Am Freitagmorgen (14.03.) setzte in Teilen Osthessens Schneefall ein. In diesem Zusammenhang kam es im südlichen Landkreis von Fulda zu Polizeieinsätzen.

Gegen 6.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf der A 7 im Bereich der Landesgrenze zu Bayern zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Schneefall und winterlicher Straßenverhältnisse kommen soll. Zu diesem Zeitpunkt waren die Räumdienste bereits mit Hochdruck dabei, die Fahrbahn zu räumen. Eine Streife stellte dann gegen 7.30 Uhr im Bereich Grenzwaldbrücke in Fahrtrichtung Norden einen Lkw fest, der schräg auf dem linken Fahrstreifen stand. Der rechte Fahrstreifen war bereits durch weitere stehende Lkw blockiert. In der Folge kam es zur Staubildung. Die Autobahnmeisterei war schnell vor Ort und half dem Lkw dabei, seine Fahrt gegen 7.55 Uhr fortsetzen und den entsprechenden Steigungsbereich passieren zu können. Der Verkehr lief daraufhin wieder an. Auf den 44-jährigen Lkw-Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu.

Über den weiteren Morgen hinweg blieben immer wieder Lkw stecken, die aber rechtzeitig auf den Standstreifen wechselten, sodass es hierdurch zu keinen größeren Beeinträchtigungen mehr kam.

Darüber hinaus ereignete sich auf der L 3207 zwischen Oberkalbach und Uttrichshausen gegen 7.30 Uhr ein Alleinunfall. Ein 18-Jähriger aus Kalbach war mit seinem Volvo V70 in Richtung Uttrichshausen unterwegs, als er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann rutschte in der Folge über die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6.100 Euro geschätzt.

Die Polizei Osthessen bittet die Verkehrsteilnehmer - insbesondere in den Höhenlagen Osthessens - ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten entsprechend den Witterungsverhältnissen anzupassen.

