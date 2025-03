Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gersfeld (ots)

Am Mittwoch, den 12.03.2025, gegen 17:05 Uhr, ereignete sich in der Peter-Seifert-Straße / Ecke Jahnstraße in Gersfeld ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 65.-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Peter-Seifert-Straße von der Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang Gersfeld in Richtung Schwedenschanze. Eine 37.-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Jahnstraße und wollte an der Kreuzung Jahnstraße / Peter-Seifert-Straße nach links in Fahrtrichtung Ortsausgang Gersfeld abbiegen. Die Hyundai-Fahrerin missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort mit einem unbekannten Kastenfahrzeug zusammen. Dieser entfernte sich im weiteren Verlauf. An den beiden vor Ort befindlichen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.0000 EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gefertigt:

(Pst. Hilders, Helgert, PHK)

