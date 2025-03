Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall in der Haimbacher Straße

Fulda. Am Donnerstagmorgen (13.03.) kam es auf der Haimbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 21-Jähriger aus Neuhof gegen 7.40 Uhr mit seinem Ford Fiesta von Fulda kommend in Richtung Haimbach unterwegs. Der junge Mann stoppte sein Fahrzeug verkehrsbedingt an einer dortigen Ampel. Aus unklarer Ursache fuhr eine 31-jährige Frau aus Fulda mit ihrer Mercedes A-Klasse auf den Fiesta auf. Ein in dem Fahrzeug befindliches sechsjähriges Mädchen wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 5.000 Euro beläuft.

HEF

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Neuenstein. Am Dienstag (11.03.), gegen 21.25 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem Lkw-Gespann die Raffeisenstraße in Obergeis. Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigte dieser beim Rückwärtsfahren mit der rechten Seite des Führerhauses beziehungsweise dem rechten Außenspiegel die dortige Terrassenblechabdeckung eines Anwohners. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten untere 06621-932-0 od. Onlinewache www.polizei.de

23-Jähriger schwer verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (11.03.), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Bad Hersfelder mit einem E-Scooter die Friedloser Straße auf dem Radweg. In der Einmündung zur Straße "Beckersgraben" kam dieser aus unklarer Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizeistation Bad Hersfeld

75-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Nentershausen. Am Mittwoch (12.03.), gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Land Rover samt Anhänger die L 3249 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Nentershausen-Bauhaus. Die L 3249 mündet im Verlauf in die L 3250. Der Land-Rover-Fahrer überholte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen einen 75-jährigen Roller-Fahrer, wobei es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Anhänger und dem Roller-Fahrer gekommen ist. In der Folge stürzte der 75-Jährige und verletzte sich schwer. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

3.500 Euro Sachschaden

Alheim. Am Mittwoch (12.03.), gegen 11.20 Uhr, befuhr ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Morschen die B 83 aus Richtung Heinebach kommend in Richtung Morschen. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und durchfuhr im weiteren Verlauf einen angrenzenden Straßengraben bis er mit der linken Fahrzeugfront gegen einen am Straßenrand befindlichen Schilderpfosten stieß. Danach überschlug sich der Pkw und kam auf der Grünfläche rechtsseitig der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell