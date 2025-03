Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schotten - Ware von Sattelauflieger entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gebäude

Schotten. Unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstag (11.03.), gegen 16 Uhr, und Mittwoch (12.03.), gegen 6 Uhr, gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Gebäudes in der Karl-Weber-Straße ein und verschafften sich so Zutritt zu einem Werkstattraum. Dort entwendeten sie drei Motorsägen der Marke "Stihl", einen Akku-Schrauber inklusive Zubehör von "Makita" sowie eine geringe Menge Bargeld. Insgesamt wird der Wert des Diebesgutes auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ware von Sattelauflieger entwendet

Mücke. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (10.03.) und Dienstagmorgen (11.03.) eine Palette mit Kleidungsstücken von einem Sattelauflieger. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Gottesrain in Atzenhain. Der Wert des Diebesguts ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell