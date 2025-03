Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3073

Ulrichstein (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.03.) kam es gegen 16.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3073 bei Ulrichstein. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 31-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis mit seinem Fiat Seicento in Richtung Ober-Seibertenrod unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf die Bankette und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte links gegen die Leitplanke. Letztendlich blieb das Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wurde im Verlauf des Unfalls aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die L3073 war in diesem Bereich für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis circa 20.20 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache war auch ein Sachverständiger vor Ort. Am Fiat Seicento entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen rund 1.000 Euro.

Julissa Sauermann

