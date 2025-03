Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW Caddy entwendet - Diesel entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

VW Caddy entwendet

Bad Hersfeld. Ein blauer VW Caddy mit dem Kennzeichen "GÖ-QH 96" war Ziel unbekannter Täter. Auf bislang nicht bekannte Weise haben die Langfinger das Fahrzeug zwischen Donnerstagmittag (06.03.) und Dienstagmorgen (11.03.) von einem Pendlerparkplatz in der Heinrich-Börner-Straße entwendet. Der Pkw hat einen Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diesel entwendet

Neuenstein. Indem sie das Tankschloss gewaltsam aufbrachen, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.03.) mehrere hundert Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Autobahnparkplatz an der A 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

