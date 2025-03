Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Plane von Auflieger aufgeschlitzt - Grabkreuz entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Grabkreuz entwendet

Mücke. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (02.03.) und Dienstag (11.03.) ein Bronze-Grabkreuz im Wert von rund 900 Euro von einem Grabstein in der Straße Kirschgarten in Merlau. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Plane von Auflieger aufgeschlitzt

Mücke. Zwischen Montagabend (10.03.) und Dienstagmorgen (11.03.) schnitten unbekannte Täter die Plane eines Sattelaufliegers auf. Ladung wurde nach derzeitigen Erkenntnissen keine entwendet. Der Sattelauflieger stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Gottesrain in Atzenhain. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell