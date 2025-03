Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (09.03.), gegen 16.50 Uhr, hielt ein 69-jähriger VW-Multivan-Fahrer aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Am Kurpark". Ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neuenstein befuhr die Straße "Am Kurpark" in Richtung Stadtring. Als der Radfahrer an dem Pkw vorbeifuhr, fuhr dieser nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen an und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen den Pedelec-Fahrer. Der 69-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld. Am Sonntag (09.03.) in der Zeit von 16.15 bis 19 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer aus Heringen seinen Mercedes-Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "An der Linde" in einer Doppelreihe vorwärts ein. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 od. Onlinewache www.polizei.de

Polizeistation Bad Hersfeld

3.000 Euro Sachschaden auf Parkplatz

Bebra. Am Montag (10.03.), gegen 14.20 Uhr, übersah eine Seat-Fahrerin aus Alheim beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes "In der Lache" den hinter ihr fahrenden Ford-Focus-Fahrer aus Heringen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3.000 Euro.

Vorderreifen geplatzt

Alheim. Am Montag (10.03.), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Bebra die Nürnberger Straße (B 83) in Heinebach aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Eine Fahrzeugführerin aus Morschen befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi ebenfalls die B 83 in entgegengesetzte Richtung. Als dem Daimler-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich der linke Vorderreifen platzte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte die entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug aus Bebra war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

