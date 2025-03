Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz: Verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen der Polizei Osthessen während der Fastnachtszeit

Osthessen (ots)

Osthessen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, hat die Polizei Osthessen um das Fastnachtswochenende herum verstärkt Kontrollen durchgeführt (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5978618) und zieht nun Bilanz für den Zeitraum vom 24. Februar bis zum 05. März.

Bei Verkehrskontrollen in ganz Osthessen in den letzten beiden Wochen wurden knapp 900 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei standen 16 Fahrzeugführende unter Alkohol- und 16 unter Drogeneinfluss - der höchste Wert bei einer Atemalkoholmessung lag bei über 2 Promille. Die Feststellungen hatten zur Folge, dass insgesamt 13 Führerscheine beschlagnahmt werden mussten.

Die an den Kontrollen beteiligten Polizisten konnten darüber berichten, dass die Maßnahmen auf eine sehr hohe Akzeptanz stießen. Obwohl die meisten Verkehrsteilnehmenden sich an die Regeln hielten, zeigen die Ergebnisse die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen zu diesem Themenschwerpunkt. Um für mehr Verkehrssicherheit für alle zu sorgen, wird die Polizei Osthessen diese Maßnahmen auch nach der Fastnachtszeit weiter fortsetzen und appelliert an alle, sich vor Fahrtantritt ihrer Verantwortung bewusst zu sein.

(PB)

