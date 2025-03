Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Fulda. Am Montag (10.03.), zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Gallasiniring auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

(PB)

