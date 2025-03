Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach der 55-jährigen Ute L. aus Lauterbach-Allmenrod

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Das Polizeipräsidium Osthessen sucht nach der 55-jährigen Ute L. aus Lauterbach-Allmenrod. Sie wurde heute zuletzt gegen 16.00 Uhr fußläufig auf einem Feldweg am Ortsausgang von Allmenrod in Richtung Sickendorf gesehen. Die Vermisste ist 160cm groß, hat rote kurze Haare, sie trägt eine Brille, eine rosa Strickmütze und führt zwei Koffer und Walkingstöcke mit sich. Die Vermisste könnte in öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen sein und ist möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen.

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

