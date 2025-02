Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feuer auf dem Balkon

Am Dienstag geriet eine Matratze auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Biberach in Brand. Mehrere Bewohner kamen vorsorglich in Krankenhäuser.

Gegen 0.45 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in der Hochvogelstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Matratze auf einem Balkon im ersten Obergeschoss in Brand. Trotz Einsatz von mehreren Feuerlöschern durch Zeugen griff das Feuer auf den gesamten Balkon über und führte zu einem Vollbrand. Auch schlugen die Flammen ins Wohnzimmer. Die Feuerwehr rückte mit einen Großaufgebot an und konnte das Brandgeschehen rasch eindämmen. Gegen 1.30 Uhr war das Feuer aus. Der Balkon brannte nahezu vollständig aus, wodurch ein Betreten nicht mehr möglich war. Auch die darüber liegende Wohnung war nicht mehr bewohnbar, denn Teile der Fassade wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser. Darunter auch der Ersthelfer, der mit dem Feuerlöscher versucht hatte den Brand zu löschen. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Sie klärt nun, welche Ursache zu dem Brand führte. Der Gesamtschaden an dem Gebäude wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude ausreichend gelüftet hatte, konnte ein Großteil der Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen dauern an.

