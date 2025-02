Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin achtet nicht auf Straßenbahn

Am Montag kam es in Ulm zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer Jugendlichen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Haltestelle Hasenkopf. Die voll besetzte Straßenbahn der Linie 2 befuhr den Mähringer Weg in Richtung Stadtmitte. Eine 14-Jährige überquerte von rechts kommend auf dem geteerten Bahnübergang die Straßenbahntrasse. Dessen 38-jähriger Fahrer erkannte noch die gefährliche Situation und leitete eine Bremsung ein. Das Schienenfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die 14-Jährige frontal. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge trug die Jugendliche zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer und achtete wohl nicht auf das Schienenfahrzeug. Bei dem Unfall zog sich das Mädchen Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Strecke war bis 18.45 Uhr voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde seitens der SWU eingerichtet. An der Straßenbahn entstand kein Schaden.

++++0319587(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

