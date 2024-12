Polizei Dortmund

POL-DO: Bus prallt gegen Hauswand - 3 Personen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1056

Bei einem Unfall in Dortmund-Hörde sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Bus war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Linienbus gegen 3 Uhr morgens (1.12.) die Hörder Bahnhofstraße in westlicher Richtung. In Höhe der Aldinghofer Straße fuhr er in den Kreisverkehr ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand des Gebäudes Hermannstraße 19. Im Bus befanden sich sechs Fahrgäste, von denen drei leicht verletzt wurden. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Hinweise auf Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor.

Es entstand Sachschaden am Bus und an der Hausfassade einschließlich der Glasfront.

