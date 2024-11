Polizei Dortmund

POL-DO: 110 - Die Nummer der Zivilcourage - Polizeipräsident Gregor Lange ehrt Bürgerinnen und Bürger - "Doppelpass" zwischen Zivilgesellschaft und Polizei

Polizeipräsident Gregor Lange hat am gestrigen 28.11.2024, mehrere Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Verhalten bei verschiedenen Einsätzen und in Alltagssituationen ausgezeichnet:

"Gerade in der heutigen schwierigen Zeit, in der Aggression und Hetze immer mehr in den Vordergrund rücken, ist der Doppelpass zwischen Zivilgesellschaft und Polizei immens wichtig. Es ist mir eine Ehre, diese Menschen auszuzeichnen, die in unterschiedlichen Situationen Mut bewiesen und nicht weggeschaut haben. Sie haben Leben gerettet, Festnahmen ermöglicht und gemeinsam mit der Polizei großartige Erfolge erzielt. Diese Menschen können stolz auf sich sein und sind ein Beispiel für couragiertes Verhalten in einer wehrhaften Demokratie", so Polizeipräsident Gregor Lange.

Ausgezeichnet wurde Ahmet O. Er hatte während einer Arbeitspause beobachtet, wie ein Auto mehrere hundert Meter entfernt in einen Teich gefahren war. Ahmet O. lief in den Teich, stellte das auf der Seite liegende Auto wieder auf und rettete die Beifahrerin aus dem Wagen. Der Fahrer wurde später von der Feuerwehr gerettet.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Jürgen F. und Sina G. Beide hatten unabhängig voneinander einen so genannten Schockanruf per Telefon erhalten. Ihre Kinder hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Sie müssten nun eine Kaution in fünfstelliger Höhe zahlen, sonst kämen die Kinder ins Gefängnis. Beide durchschauten die perfide Masche und alarmierten die Polizei. Im Beisein von Polizeibeamten spielten sie noch mehrere Stunden die Opferrolle. In beiden Fällen konnte die Polizei die Tatverdächtigen bei einer fingierten Kautionsübergabe festnehmen.

Frau Blerina M. und Herr Kadri A. ermöglichten die Festnahme eines professionellen Betrügers, der an der Kasse eines Supermarktes versuchte, mit einer gestohlenen EC-Karte Waren zu bezahlen und Geld abzuheben. Blerina M. erkannte den Betrug, reagierte blitzschnell und schloss die Türen mit einer Fernbedienung. Kadri A. hielt den aggressiven Täter fest, der inzwischen gegen das frisch operierte Bein von Blerina M. trat. Durch das beherzte Eingreifen der beiden konnte der Täter von der Polizei festgenommen werden.

Der 7-jährige Florian G. sah aus dem Augenwinkel einen verletzten Mann hinter einer Hecke liegen. Der Mann war bewusstlos und blutete stark. Sofort rannte der kleine Retter zu seiner Mutter, die die Rettungskräfte alarmierte. Die guten Augen des 7-Jährigen haben dem Verletzten in diesem Fall wahrscheinlich das Leben gerettet.

Ein 92-jähriger Mann wurde Opfer eines Raubüberfalls und zu Boden gestoßen. Während sich eine Frau um den 92-Jährigen kümmerte, nahm David H. die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig über Notruf die Polizei. Er verfolgte den Täter weiter und gab ständig seinen Standort an die Polizei durch. Dank der sehr guten Hinweise konnten die Polizisten den Täter festnehmen.

Zuletzt wurden Sylvia und Tobias D. geehrt. Als sie eines Abends plötzlich Hilferufe aus dem brennenden Nachbarhaus hörten, eilten sie sofort zu Hilfe. Mit Hilfe von Sylvia D. gelangte Tobias D. in das stark verqualmte Haus. Dort fand er den verletzten und behinderten Nachbarn im verrauchten Treppenhaus und rettete ihn aus dem Haus. Kurz danach kam es in dem Haus zu einer Explosion.

Die Polizei hofft, auch im nächsten Jahr wieder mutige und couragierte Bürgerinnen und Bürger auszeichnen zu können. Klar ist: 110 - die Nummer für Zivilcourage - kann jeder wählen.

