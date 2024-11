Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Taxifahrer in Dortmund-Aplerbeck - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1053

Am Donnerstagabend (28. November) ist ein Taxifahrer an einer roten Ampel in Dortmund-Aplerbeck ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr wartete der 59-jährige Dortmunder mit seinem Taxi und ohne Fahrgast an einer roten Ampel an der Kreuzung Köln-Berliner-Straße/Schleefstraße. Beim Warten auf das Grünlicht riss plötzlich ein ihm unbekannter Mann die Fahrertür auf, drückte den Fahrer in den Sitz und raubte die Geldbörse des Dortmunders. Anschließend flüchtete der Räuber samt dreistelliger Beute auf der Schleefstraße in Richtung Westen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Sprach mit Akzent - Dunkle, lockige Haare - Dunkler Schnauzbart - Bekleidet mit einem blauen Sweatshirt

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen können. Insbesondere sucht die Polizei nach Zeugen, die ebenfalls verkehrsbedingt an der Kreuzung im Auto warten mussten. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

