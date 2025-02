Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - An der Ampel aufgefahren

Am Montag verursachte ein 71-Jähriger in Göppingen einen Schaden.

Ulm (ots)

Um 10.10 Uhr war der Senior mit seinem Mercedes in der Jebenhauser Straße unterwegs. Er befuhr die Linksabbiegerspur in Richtung Jahnstraße. Als die Ampel von Grün auf Gelb schaltete, bremste eine 83-jährige Smart-Fahrerin vor ihm. Das bemerkte der 71-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Smart. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 2.500 Euro, den am Smart auf 2.000 Euro.

