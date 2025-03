POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach 57-jährigen Stefan J. aus Lauterbach

Vogelsbergkreis (ots) - Kennzeichen entwendet Feldatal. Von einem braunen Dacia Duster entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen "VB-LW 31". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Groß-Felda. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstagmorgen (08.03.), gegen 7.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

