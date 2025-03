POL-OH: Illegale Vapes sichergestellt - Zwei junge Männer vorläufig festgenommen

Ulrichstein (ots) - Am Mittwochnachmittag (12.03.) kam es gegen 16.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3073 bei Ulrichstein. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 31-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis mit seinem Fiat Seicento in Richtung Ober-Seibertenrod unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf die Bankette und verlor in der ...

mehr