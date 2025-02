Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250219-1: Täter scheiterten bei Schockanruf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geschädigte wurden misstrauisch

Ein Unbekannter soll am Dienstagmittag (18. Februar) versucht haben, mit einer dreisten Lüge Geld von einem älteren Ehepaar in Wesseling zu erbeuten. Die Senioren wurden misstrauisch und wandten sich an die Polizei.

Laut ersten Ermittlungen klingelte gegen 11.30 Uhr das Telefon der Eheleute. Am Telefon habe sich ein angeblicher Polizeibeamter gemeldet. Dieser habe von einem durch den Sohn des Ehepaares verursachten Verkehrsunfall berichtet. Der Sohn sei angeblich für den Tod eines Unfallbeteiligten verantwortlich und nun sei eine hohe Kaution erforderlich, damit dieser nicht ins Gefängnis müsse.

Die Geschädigten wurden misstrauisch und kontaktierten parallel den Notruf der Polizei. Dort wurden sie mit dem zuständigen Kriminalkommissariat verbunden, wo sie sofort Hilfe erhielten. Der Tatverdächtige ließ von seinem Vorhaben ab und beendete das Gespräch, sodass kein Schaden entstand. Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus und gehen Sie nie auf die vorgetragenen Forderungen ein. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie stattdessen auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall über den Notruf 110 an die Polizei. (rs)

