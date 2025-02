POL-REK: 250218-2: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Hürth und Kerpen (ots) - Kriminalbeamte ermitteln in drei Fällen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die am Freitag (14. Februar) in eine Wohnung in Hürth und ein Haus in Kerpen eingebrochen sein sollen. Bei einem zweiten Einbruch in Hürth blieb es beim Versuch. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und ...

mehr