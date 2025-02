Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw-Anhänger gestohlen

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte einen Pkw-Anhänger, der in der Straße des Friedens abgestellt war. Der Anhänger im Wert von mehreren hundert Euro war mittels Schloss gesichert. Der besonders schwere Fall des Diebstahls ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0037261

