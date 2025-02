LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots) - In Nordhausen waren Telefonbetrüger am Montagnachmittag erfolgreich. Die Täter kontaktierten eine Rentnerin und täuschten vor, dass ihr Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer vermeintlichen Haftstrafe des Angehörigen forderten die Betrüger eine Kautionszahlung. Die Rentnerin übergab schließlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag an die Täter. Die ...

