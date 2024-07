POL-HAM: Nach Verkehrsunfall mit Mutter und Kind: 69-Jährige flüchtet von der Unfallstelle

Hamm-Uentrop (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 42-jährige VW-Fahrerin am Montag, 15. Juli, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Braamer Straße/Baumstraße - sie kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. Die Frau aus Hamm war mit ihrem Fahrzeug auf der Braamer Straße in Richtung Süden unterwegs, als sie auf den vor ihr verkehrsbedingt ...

mehr