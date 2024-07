Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzte VW-Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der Braamer Straße

Hamm-Uentrop (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 42-jährige VW-Fahrerin am Montag, 15. Juli, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Braamer Straße/Baumstraße - sie kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Fahrzeug auf der Braamer Straße in Richtung Süden unterwegs, als sie auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 64-jährigen Hammers auffuhr.

Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Da der VW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell