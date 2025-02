Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250217-3: Zeugensuchen nach zwei Einbrüchen und einem Versuch

Hürth und Kerpen (ots)

Kriminalbeamte ermitteln in drei Fällen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die am Freitag (14. Februar) in eine Wohnung in Hürth und ein Haus in Kerpen eingebrochen sein sollen. Bei einem zweiten Einbruch in Hürth blieb es beim Versuch.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Hürth-Efferen habe die Geschädigte ihre Wohnung am Gustav-Stresemann-Ring gegen 8.30 Uhr verlassen. Als sie gegen 19.45 Uhr zurückkehrte, habe sie bemerkt, dass die Terrassentür offenstand. In der Wohnung seien sämtliche Schubladen durchsucht worden. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck. Alarmierte Polizisten stellten Hebelmarken an der Terrassentür fest.

Weitere Geschädigte sollen ihr Haus an der Ursfelder Straße in Kerpen-Türnich gegen 16.30 Uhr verlassen haben. Bei ihrer Rückkehr gegen 20 Uhr sei ihnen aufgefallen, dass eine Fensterscheibe zerstört worden war. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten Unbekannte einen Tresor samt Inhalt.

Gegen 16.45 Uhr bemerkten weitere Geschädigte zwei Jugendliche an ihrer Wohnungstür an der Bonnstraße in Hürth-Hermülheim. Sie sollen ein Kratzen an der Wohnungstür gehört haben. Als sie die Tür öffneten, habe eine Jugendliche vor der Tür gehockt. Anschließend seien die zwei Mädchen aus dem Haus über die Bonnstraße in Richtung Kölnstraße geflohen. Beide seien laut Zeugenaussage etwa zwischen 13 und 16 Jahren alt. Sie sollen lange, dunkle Haare haben und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein. Hinzugerufene Polizisten stellten Kratzer in Höhe des Türschlosses der Wohnungstür fest.

In allen drei Fällen sicherten Beamte die Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell