Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250214-3: E-Scooterfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Wesseling (ots)

Zweiradfahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (13. Februar) in Wesseling ist ein E-Scooterfahrer (33) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei der 33-Jährige gegen 14.30 Uhr aus Richtung Amselweg in den Kreisverkehr des Kronenwegs und des Friedhofswegs eingefahren. Zeitgleich sei eine Autofahrerin (38) auf dem Kronenweg in Richtung der Straße "An der Elsmaar" unterwegs gewesen und auf die Fahrbahn des Kreisverkehrs gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Zweiradfahrer sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sperrten den Kronenweg ab. Dabei fielen ihnen bei dem 33-Jährigen verengte Pupillen auf. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin. Ein Arzt entnahm in einem Krankenhaus auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell