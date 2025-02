Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250214-2: Einbrecher flüchtet durch Garten der Nachbarn

Ermittler suchen weitere Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend (13. Februar) in ein Haus in Elsdorf-Berrendorf eingebrochen. Bei seiner Flucht soll er durch den Garten eines Nachbarn gerannt sein.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich der Unbekannte im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.50 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus zwischen dem Florianweg und der Straße "Am Wiebach" verschafft haben. Polizisten stellten bei der Begehung des Tatorts eine aufgehebelte Terrassentür fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Ein Zeuge aus dem Nachbarhaus gab an, dass gegen 19.40 Uhr eine männliche Person durch seinen Garten in Richtung des Tagebaus gerannt sein. Der Mann habe dunkle Kleidung getragen und sei zwischen 170 und 180 Zentimeter groß.

Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

