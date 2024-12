Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 42-Jähriger muss für 10 Monate in Haft

Bahnhof Brehna (ots)

Am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08.38 Uhr einen 42-Jährigen auf dem Bahnhof Brehna. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Demnach hatte das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen den Deutschen im Mai 2021 wegen mehrfachen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall, zum Teil in Tateinheit mit Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, welche zur Bewährung ausgesetzt war. Im März dieses Jahres erging der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit dem Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da er seinen Hund bei sich hatte, ermöglichten die Einsatzkräfte die Übergabe des Tieres an die Schwester des Festgenommenen, bevor dieser an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Die Bundespolizisten setzten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls abschließend in Kenntnis.

