BPOLI MD: Mutter bewahrt 43-Jährigen vor Weihnachten hinter Gittern

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 vollstreckte eine Streife der Bundespolizei in Halle (Saale) um 12:37 Uhr gleich zwei Haftbefehle. Die Überprüfung der Personalien des 43-Jährigen in der Fahndungsdatei der Polizei ergab, dass gegen den Deutschen gleich zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vorlagen. Demnach verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) den Deutschen wegen Hausfriedensbruch im Mai 2023 zu einer Geldstrafe von 160 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen und nur drei Monate später ein weiteres Mal zu einer Geldstrafe von 240 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Da der Polizeipflichtige sich, trotz ergangener Ladung, nicht dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft im August dieses Jahres die beiden Vollstreckungshaftbefehle. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diese, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Den geforderten Betrag von 400 Euro konnte der Festgenommene nicht begleichen, informierte aber seine Mutter fernmündlich. Diese bezahlte den freiheitserlösenden Geldbetrag für ihren Sohn. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen durfte der 43-Jährige die Dienststelle als freier Mann verlassen und sparte sich damit einen 25-tägigen Aufenthalt hinter Gittern. Die Beamten informierten die ausschreibende Behörde entsprechend über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme.

