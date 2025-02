Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250217-1: Festnahme nach Ladendiebstahl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Polizisten haben am Samstagabend (15. Februar) in Frechen einen Mann (41) festgenommen. Er soll zuvor in einem Supermarkt Alkohol entwendet haben.

Laut ersten Informationen soll der Ladendetektiv eines Marktes an der Dr.-Tusch-Straße gegen 20.15 Uhr beobachtet haben, wie der 41-Jährige hochprozentigen Alkohol in seinem Rucksack verstaute und an der Kasse nicht bezahlte. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat er keinen festen Wohnsitz in Deutschland und es besteht der Verdacht, dass er sich illegal in der Bundesrepublik aufhält. Ein Richter schickte den 41-Jährigen in Untersuchungshaft. (rs)

