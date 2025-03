Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Auffahrunfall

BAD HERSFELD. Am Freitag, gg. 12:00 Uhr, kam es an der sogenannten Picasso-Kreuzung zu einem Auffahrunfall. Die beiden Beteiligten befuhren mit ihren PKW hintereinander die Frankfurter Straße stadteinwärts. Dabei bemerkte der 22-jährige Fahrer eines Mercedes zu spät das verkehrsbedingte Abbremsen des vorausfahrenden 23-jährigen Friedewalders und fuhr in der Folge auf dessen Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro.

PKW überschlägt sich

SCHENKLENGSFELD-SCHENKSOLZ. Am Freitag, gg. 15:00 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Philippsthal mit ihrem Skoda die Landesstraße 3171, aus Richtung Malkomes kommend, in Richtung Schenklengsfeld. Dabei geriet sie in einer Linkskurve Höhe Schenksolz, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit der rechten Spur auf die Bankette und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Stillstand. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

