Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung am Bahnhof Moosach

München (ots)

64-Jähriger flüchtet vor 39-jährigem Angreifer in S-Bahn

München - Am Freitagabend (20. September) wurde ein 64-Jähriger am Bahnhof Moosach von einem 39-Jährigen (beide Deutsche) körperlich attackiert. Der Ältere flüchtete in eine S-Bahn.

Die Polizei wurde über eine Belästigung eines Reisenden am Gleis 4 im Bahnhof Moosach informiert. Erste Ermittlungen ergaben, dass Beamte der Polizei München einen 39-Jährigen aus Pasing aufgriffen, der, offensichtlich stark alkoholisiert, einen 64-Jährigen körperlich attackiert hatte. Der Geschädigte gab an, er sei in den Schwitzkasten genommen und etwa eine Minute lang gewürgt worden. Der 64-Jährige aus Landshut konnte sich befreien und im Anschluss unter Verfolgung des Angreifers in eine bereitstehende S-Bahn fliehen. Der Verfolger blieb am Bahnsteig zurück. Der 64-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt. Ausgangspunkt soll der Streit um eine Jacke gewesen sein. Gegen den 39-Jährigen, der nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung. Er war in der Vergangenheit bereits mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen und verweigerte einen Alkoholtest.

