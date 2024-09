Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Migranten im Kofferraum - Ermittlungen wegen Einschleusens unter lebensgefährdenden Bedingungen

Bild-Infos

Download

Mittenwald (B2) / Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (19. September) einen mutmaßlichen Schleuser nahe Mittenwald gefasst. Der Mann beförderte sieben Syrer in einem Pkw. Drei von ihnen mussten im Kofferraum kauern.

Die Bundespolizisten stoppten das Auto mit polnischen Kennzeichen an der B2. Schon beim ersten Blick in den Wagen erkannten die Beamten, dass der Pkw überfüllt war. Beim Öffnen von Türen und Kofferraum wurden die katastrophalen Zustände im Fahrzeuginnern deutlich: Neben dem Fahrer waren vier weitere Personen auf der Rückbank. Eine der hinteren Seitentüren war innen von oben bis unten mit Erbrochenem beschmiert. Im Kofferraum befanden sich außerdem noch drei weitere Männer.

Der Fahrzeugführer wies sich mit einem lettischen Fremdenpass als Staatenloser aus. Über ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung verfügte er nicht. Seine insgesamt sieben Mitfahrer führten keine Papiere mit. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich um syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 38 Jahren. Die offenkundig geschleusten Männer sowie ihr mutmaßlicher Schleuser wurden getrennt voneinander zum Bundespolizeirevier nach Garmisch-Partenkirchen gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Syrer zuvor in Slowenien aufgehalten. Ihr Fahrer holte sie mit dem Auto ab, obwohl er selbst keinen gültigen Führerschein besitzt. Der 38-Jährige wurde auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft genommen und von der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim eingeliefert. Gegen ihn wird wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Bedingungen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Drei der Syrer sind an eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet worden. Den anderen vier Migranten verweigerte die Bundespolizei die Einreise, da es ihnen nicht auf Schutz oder Asyl in Deutschland ankam. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Österreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell