Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rasender Motorradfahrer verletzt

Landau (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am 19.08.2024, gegen 17:40 Uhr, mit seinem Motorrad die Martin-Luther-Straße und führte laut Zeugen mit massiv überhöhter Geschwindigkeit einen Wheelie durch. Dabei erkannte er einen gerade abbiegenden PKW zu spät, sodass er eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte, wobei er sich schwer an der Hand verletzte. Zur medizinischen Versorgung wurde er in eine Unfallklinik verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell