Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Mülltonnenbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter beschmierten den Robert-Heil-Turm in der Straße "Auf dem Tageberg" mit schwarzer Farbe und verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Sonntagvormittag (16.03.) auf die Sachbeschädigung aufmerksam. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnenbrand

Ronshausen. Ein Hausbewohner wurde in der Nacht zu Montag (17.03.), gegen Mitternacht, durch einen Rauchwarnmelder geweckt und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Kurze Zeit später stellte der Mann fest, dass eine Mülltonne, die sich direkt an der Hauswand seines Holzhauses in der Straße "Im Ziebach" befand, in Vollbrand stand und der Wohnraum selbst auch verraucht war. Der Hausbewohner alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte der Brand glücklicherweise schnell abgelöscht werden, dennoch wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell