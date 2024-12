Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (14.12.2024) teilte ein 40-jähriger Mann der Polizei mit, dass er von zwei bislang unbekannten Tätern in der Holzbachstraße ausgeraubt wurde. Offenbar unvermittelt gingen die beiden Unbekannten den Mann an, schlugen ihn und entwendeten seinen Geldbeutel sowie sein Mobiltelefon. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Plärrer. Der Mann wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell