POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Straßenlaterne und Pkw beschädigt, danach geflohen Friedewald. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gg. 01:17 Uhr, kam es in der Alten Hersfelder Straße in Friedewald zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger aus Friedewald befuhr mit seinem Pkw Suzuki die Alte Hersfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 3 kam er mit seinem Pkw Suzuki nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen geparkten Pkw VW, eines 21-jährigen aus Friedewald und eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde auf dem Fahrzeugdach einige Meter mitgeschleift. Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Während der anschließenden Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Polizeibeamten eine Person auf, die sich in Nähe der Unfallstelle aufhielt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um den Unfallverursacher. Dieser war erheblich alkoholisiert (über zwei Promille) und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Eine zweite Streife stellte in der Ortslage von Friedewald einen Pkw Suzuki fest, welcher frische Unfallspuren aufwies. Dabei handelte es sich um das Verursacherfahrzeug. Der 35-jährige Unfallverursacher wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeistation Bad Hersfeld gebracht. Die freiliegenden Kabel der komplett zerstörten Straßenlaterne wurden durch den Notdienst des Stromversorgers gesichert. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und der Straßenlaterne beziffert sich auf ca. 4.000 Euro.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kirchner

