Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kupferdiebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, 14. Februar 2025 12:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gelände in der Krankenhausstraße und entwendeten diverse Kupferrohre. Der Schaden dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Clubhaus

In der Zeit von Sonntag, 16. Februar 2025 13:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Pfarrer-Ferneding-Straße, verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Clubhaus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Gaststätte

Am Montag, 17. Februar 2025 gegen 05:15 Uhr versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Fortmannsweg zu verschaffen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Einbruch in Restaurant

Am Samstag, 15. Februar 2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Restaurants in der Mühlenstraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell