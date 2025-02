POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Versuchte Totschläge in Cloppenburg - Zwei Personen festgenommen

Am Montag, den 18. November 2024, kam es nahe einem Verbrauchermarkt an der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in dessen Verlauf ein 20-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg lebensgefährlich verletzt wurde. Der Täter hatte ein Messer eingesetzt und unvermittelt auf das Opfer eingestochen. Der Täter flüchtete seinerzeit in unbekannte Richtung.

Direkt nach der Tat wurden Fahndungen nach der tatverdächtigen Person und des mitgeführten Fahrzeuges initiiert.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungsarbeit des zuständigen Fachkommissariats der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta führte die Spur des Täters bis ins benachbarte Frankreich. Spezielle Fahndungskräfte konnten den 22-jährigen Emsteker in der Nähe von Lyon festnehmen. Das Opfer konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Weiterhin kam es in den Nachtstunden des 19.01.2025 in einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen, in dessen Verlauf ein 23-jähriger Mann aus Vögelsen (Landkreis Lüneburg) mit einem Einhandmesser auf einen 24-jährigen Oldenburger einstach und verletzte. Im Rahmen der Ermittlungen wurde das vormals eingeleitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Oldenburg als versuchtes Tötungsdelikt gewertet, da der Täter nachweislich unkontrolliert auf das Opfer einstach und lebensgefährliche bis tödliche Verletzungen hätte verursachen können. Insofern wurde gegen den Mann aus Vögelsen ein Haftbefehl beantragt, der am Montag, den 10.02.2025, durch Beamte der Polizei Lüneburg umgesetzt wurde.

