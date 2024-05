POL-KN: Vermutliche Algen lösen Einsatz auf dem Neckar aus (30.04.2024)

Radolfzell (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 14:20 Uhr einen Verkehrsunfall im Fritz-Reichle-Ring. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan an der linken Fahrzeugseite, so ...

