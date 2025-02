Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer gestürzt

Rödersheim-Gronau (ots)

Vermutlich weil er zuvor Alkohol konsumiert hatte und zudem einen platten Vorderreifen am Fahrrad hatte, kam ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Rödersheim-Gronau am vergangenen Freitag gegen 11:50 Uhr im Hohen Weg zu Fall. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann ein Wert von 1,64 Promille. Eigenen Angaben zu Folge, sei ein anderes Fahrzeug, möglicherweise ein Pkw, an dem Unfall beteiligt gewesen. Nähere Angaben zu diesem Pkw oder auch zu dem Unfallhergang konnte der 53-jährige keine machen. Durch den Sturz erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen an der Schulter und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Mögliche Zeugen oder auch Beteiligte, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

