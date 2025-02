Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendetektiv schnappt Ladendieb

Speyer (ots)

Mehrere Packungen Parfum im Wert von circa 1300 Euro wurden am Dienstagabend aus einem Geschäft in der Maximilianstraße entwendet. Dem 19-jährigen Ladendieb gelang zunächst die Flucht, konnte dann aber vom Ladendetektiv am Postplatz gestellt werden. Die gestohlene Ware befand sich noch in der Tasche des Beschuldigten, der in Speyer wohnhaft ist. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

