Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlechte Sicht: Autofahrer übersieht Kreisverkehr

Heßheim (ots)

Am Dienstagmorgen herrschte dichter Nebel in und um Frankenthal. Weshalb der Fahrer eines Transporters offensichtlich von dem Kreisverkehr auf der L 453 überrascht wurde als er die Umgehungsstraße in Heßheim von Frankenthal kommend Fahrtrichtung Gerolsheim befuhr. Er konnte nicht mehr bremsen, weshalb er geradeaus über den Kreisverkehr fuhr und letztlich auf der anderen Seite zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 850 EUR. Am Kreisverkehr entstand ebenfalls ein Flurschaden von ca. 250 EUR. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer stets witterungsangepasst zu fahren, gerade bei schlechter Sicht.

