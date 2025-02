POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (07.02.2025, 14.00 Uhr) und Sonntag (09.02.2025, 14.00 Uhr) in eine Lagerhalle an der Gildestraße in Drensteinfurt eingebrochen. Hier stahlen sie orange-rote Pedelecs der Marke Kalkhoff und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Pedelecs und Akkus bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

