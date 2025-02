Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit 3 Promille Auto gefahren

Schifferstadt (ots)

Am Montagmittag gegen 14:57 Uhr meldete eine 75-jährige der Polizei Schifferstadt einen vor ihr auffällig fahrenden PKW auf der L454 in Richtung Schifferstadt. Dieser würde immer wieder stark abbremsen und anschließend wieder beschleunigen. Zudem sei er mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Der auffällig fahrende PKW fuhr bis in die Jahnstraße, wo der Fahrer schließlich ausstieg und in ein Wohnanwesen ging. Dort konnte er kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen werden. Während der Befragung konnte bei dem 38-jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,00 Promille. Der 38-jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienstelle verbracht. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

