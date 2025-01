Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücksichtsloser Autofahrer unterwegs. - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer war am Donnerstagnachmittag mit einem auffälligen Mercedes im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen unterwegs.

Eine 37-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto auf der Kleingemünder Straße in Richtung Neckargemünd unterwegs. Im Auto befand sich auch der 1-jährige Sohn der Fahrerin. Hinter ihr fuhr ein optisch auffälliger Mercedes, der sehr dicht auffuhr, obwohl die Frau mit der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit fuhr. Als sie am Ortsausgang von Ziegelhausen aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs abbremsen musste, hupte der Fahrer des Mercedes und setzte unmittelbar zu einem aggressiven Überholvorgang an. Nachdem er am Fahrzeug der 37-Jährigen vorbeigezogen war, scherte er sofort wieder ein und bremste seinen Mercedes sehr stark ab. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte die 37-jährige Frau einen Zusammenstoß vermeiden. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Mercedes davon.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten handelte es sich um einen Mercedes der X-Klasse in auffälliger Zebra-Optik. Am Fahrzeug waren Kennzeichen des Landkreises Bergstraße mit dem Kürzel "HP" angebracht.

Gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes wird nun wegen Nötigung und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder Fahrerin des Mercedes geben können, sowie auch zur Fahrweise, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

